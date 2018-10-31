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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "Yemen'de ateşkes" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 06:07 | Son Güncelleme

Bakan Mike Pompeo: - "Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi" - "Bu kasım ayında, çatışmanın temel sorunlarını ele almak adına güven artırıcı önlemler uygulanması, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi (Martin Griffiths) liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini belirterek ateşkes çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurguladı.

Pompeo, "ABD, tarafları, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Yemen'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması için desteklemeye çağırıyor. Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ve düşmanlıkların sona ermesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Bu kasım ayında, çatışmanın temel sorunlarını ele alınmasına yönelik güven artırıcı önlemler uygulanması, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı." değerlendirmesini yaptı.

Düşmanlıkların sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir şekilde yeniden başlamasının bölgedeki insani krizi de rahatlatacağını kaydeden Pompeo, "Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de ABD Barış Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Yemen'de 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

- Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti.

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