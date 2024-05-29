Türkiye'ye gelen 20 ton etten bakteri çıktı! Gıda zehirlenmelerinin başrolü 'salmonella' iddiası doğrulandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir TIR dolusu etten salmonella bakterisi çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun Ukrayna'dan ithal ettiği 20 ton karkas ette salmonella bakterisi olduğunu iddia etmişti. Et ve Süt Kurumu iddiayı doğruladı.

SALMONELLA İDDİASI GERÇEK ÇIKTI

CHP'li Adem'in genellikle gıda zehirlenmelerinde başı çeken salmonella adlı bakteri ile ilgili yaptığı çağrıya Et ve Süt kurumundan yanıt geldi.

BİR TIR DOLUSU ET!

Show TV'nin aktardığına göre; kurum yaklaşık 20 ton ağırlığındaki o karkas etlerde bakterinin tespit edildiğini doğruladı. Ancak ilgili komisyon tarafından bir TIR dolusu o etin reddedildiğini açıkladı.

SALMONELLALI ETLER SATILDI MI?

Et ve Süt Kurumunun açıklamasında bakterili etlerin kimseye satılmadığı kaydedildi. Salmonellalı etlerin yediemin deposundaki bir dondurucuda muhafaza edildiği vurgulandı, ayrıca imha için yüklenici firma temsilcisinin beklendiği ifade edildi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella bir çeşit bakteridir. Enterobacteriaceae familyasında bulunan, çubuk şeklinde bir bakteri olan almonella, yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa sebep olmaktadır.

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türler. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi şu yollarla bulaşır:

Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ve kullanılması. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde yok edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar hastalığı bulaştırabilir.

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir bakteriyi bulaştırabilir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





