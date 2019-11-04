ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu

Türkiye'nin, 1984 yılından beri kesintisiz şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır. Son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütünün daha PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, topraklarında 4 milyon sığınmacıyı barındıran Türkiye'nin, aynı zamanda sınırlarını hedef alan DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütleriyle de mücadele ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAŞ'ın harekat alanını da büyük ölçüde sınırlandırdık.

İdlib'de Rusya ile birlikte oluşturduğumuz Gerilimi Azaltma Bölgesi sayesinde, hem 3 milyon kişiyi ilgilendiren büyük bir insani trajediyi önledik hem de terör örgütlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık.

Barış Pınarı Harekatı'mızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık. Aynı şekilde, ülkemiz tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz."