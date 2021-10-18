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ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-16 için finansal teklifte bulunmadık, Pentagon F-35 sorunun çözümü için Türkiye ile görüşüyor

18.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili herhangi bir finansal teklifte bulunmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-16 için finansal teklifte bulunmadık, Pentagon F-35 sorunun çözümü için Türkiye ile görüşüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili herhangi bir finansal teklifte bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü Angola ziyareti öncesi açıklamasında ABD'nin F-16'lar için teklifte bulunduğunu ifade etmişti.

Reuters'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin Türkiye'ye F-16 teklifinde bulunup bulmadığı sorusunu doğrulamadı ancak Washington'ın herhangi bir mali teklif yapmadığını dile getirdi.

Sözcü Price, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye ile F-35 programına dair anlaşmazlıkların çözümü için istişareler yürüttüğünü de söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin satın alması üzerine, Washington Ankara'yı F-35 yeni nesil uçakların üretim sürecinden çıkarmıştı.

ABD, S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmadığını ve bazı gizli askeri bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlere ilişkin "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.

Reuters'ın haberine göre Bakanlık sözcüsü Price Pazartesi günü gazetecilerle yaptığı brifingde "Savunma tedarik planlarıyla ilgili Türk hükümeti ile konuşmanızı öneririm. Benim söyleyebileceğim, ABD'nin Türkiye'ye F-16 talebiyle ilgili herhangi bir mali teklifte bulunmadığıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Türkiye'nin F-16 alımı talebinin, ABD'nin Türkiye'ye bu yöndeki teklifi üzerine yapıldığını, F-35 programında yapılan 1.4 milyar dolarlık ödemeyi F-16 alımı için kullanmayı amaçladıklarını belirtti.

Erdoğan Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısında Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı filosunu modern duruma getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtip "Bunlarla ilgili elimizdeki F-16'ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Ve F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz. Şu an itibarıyla da bu görüşmeler devam ediyor. Netice itibarıyla ortada yapılmış bir ödeme var. Bu ödemenin de şu anda geri iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye Ekim ayı başında, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

Reuters ajansı, başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarmıştı.

Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.

30 Eylül'de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" dedi.

Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.

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