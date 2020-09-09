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ABD, Eylül sonuna kadar Irak’tan 2.200 asker çekecek

09.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

ABD, birkaç hafta içinde Irak'taki birliklerinin sayısını üçte bir oranından fazla azaltacağını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, kalan birliklerin "IŞİD'in son kalıntılarının temizlenmesi" için Irak ordusuna yardımcı olacağını belirtti.

ABD, Eylül sonuna kadar Irak’tan 2.200 asker çekecek

ABD, birkaç hafta içinde Irak'taki birliklerinin sayısını üçte bir oranından fazla azaltacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Eylül ayı içinde bu ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısının 5.200'den 3.000'e indirileceğini söyledi.

McKenzie, kalan birliklerin "IŞİD'in son kalıntılarının temizlenmesi" için Irak ordusuna yardımcı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Irak'taki Amerikan askerlerinin tamamını mümkün olan en kısa sürede çekmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Trump, 2016 seçim kampanyasında ABD askerlerini "sonu gelmeyen savaşlardan" çekeceği vaadinde bulunmuştu.

IŞİD'le mücadeleye destek

2003'te Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasıyla Irak'ı işgal eden ABD, 2011'de bu ülkedeki birliklerinin çoğunu çekmişti.

Amerikan askerleri, 2014'te ülkenin büyük bir bölümünde denetimi ele geçiren IŞİD'le mücadelesinde hükümete destek vermek için Irak'a geri dönmüştü.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in Ocak'ta ABD tarafından öldürülmesinden sonra ülke genelinde on binlerce kişi ABD askerlerinin çekilmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti.

Suikasttan sonra ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'taki altı üsten çekilmişti.

Halihazırda ülkede üç üste Amerikan askerleri bulunuyor.

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