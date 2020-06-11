ABD Genelkurmay Başkanı, kilise ziyaretinde Trump'a eşlik etmesinin yanlış olduğunu söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki bir kiliseyi ziyaretinde ona eşlik etmesinin yanlış olduğunu açıkladı. General Milley, kendisinin Trump'a eşlik etmesinin "ordunun iç politikaya müdahil olması algısı" yarattığını söyledi. George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan barışçıl protestoların zor kullanılarak dağıtılmasının ardından Trump, 1 Haziran'da Washington'daki bir kiliseyi ziyaret etmiş ve elinde bir İncil ile kapısında poz vermişti. Ulusal Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine görüntülü bağlanan Milley, "Orada olmamalıydım. O anda ve o ortamda orada olmam, ordunun iç politikaya müdahil olması algısı yarattı" dedi. General, "Üniformalı bir görevli olarak, bu hatadan ders çıkardım ve umarım hepimiz de ders çıkarırız" diye konuştu. Bazı emekli generallerin yanı sıra eski savunma bakanı Jim Mattis, Milley'nin katılımını eleştirmişti. Mattis, Trump'ı da "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" suçlamıştı. George Floyd protestoları- Eski ABD Savunma Bakanı Mattis, Trump için 'Bizi bölmeye çalışıyor' dedi ABD'de protestocuların dağıtılmasında askerlerin kullanılması tartışma yarattı.

Sürekli olarak "yasa ve düzenden" söz eden Trump, protestoculara karşı Ulusal Muhafızları başkente çağırdı ve diğer kentlere askerlerin gönderileceği sözü verdi. George Floyd protestoları- Beyaz Saray Trump'ın orduyu sokağa çıkarmak için Savunma Bakanı Esper’in onayına ihtiyacı olmadığını söyledi Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te öldürülmesinin ardıdan başlayan barışçıl protestolar birçok kente yayılmış, bazılarında göstericilerin bir kısmı şiddete ve yağmalamaya başvurduğu görülmüştü. Floyd'un ölümünden sorumlu dört polis memuruna yöneltilen suçlamaların kesinleşmesinin ardından protestolar barışçıl bir hal alıp, polis şiddetine ve ırksal eşitsizliğe karşı uluslararası bir harekete dönüştü. Milley, "Cumhuriyetimizin özünde yatan siyaset dışı ordu ilkesini baş tacı etmeliyiz" ifadesini kullandı. George Floyd'un "gaddarca öldürülmesine" karşı öfke duyduğunu belirten Genelkurmay Başkanı, "Protestolar sadece onun öldürülmesiyle ilgili değil, Afrikalı Amerikalılara karşı yüz yıllardır süren adaletsizliklerle de bağlantılı" dedi. Kilise ziyaretinde Trump'a eşlik ettiği için onu eleştirenler, Generalin üniformalı olmasının, Trump'ın protestoculara karşı orduyu konuşlandırmasına destek verdiği şeklinde yorumlanmaya müsait olduğunu belirtmişti.