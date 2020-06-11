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ABD Genelkurmay Başkanı, kilise ziyaretinde Trump'a eşlik etmesinin yanlış olduğunu söyledi

11.06.2020 23:26 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki bir kiliseyi ziyaretinde ona eşlik etmesinin yanlış olduğunu, bunun "ordunun iç politikaya müdahil olması algısı" yarattığını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı, kilise ziyaretinde Trump'a eşlik etmesinin yanlış olduğunu söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki bir kiliseyi ziyaretinde ona eşlik etmesinin yanlış olduğunu açıkladı.

General Milley, kendisinin Trump'a eşlik etmesinin "ordunun iç politikaya müdahil olması algısı" yarattığını söyledi.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan barışçıl protestoların zor kullanılarak dağıtılmasının ardından Trump, 1 Haziran'da Washington'daki bir kiliseyi ziyaret etmiş ve elinde bir İncil ile kapısında poz vermişti.

Ulusal Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine görüntülü bağlanan Milley, "Orada olmamalıydım. O anda ve o ortamda orada olmam, ordunun iç politikaya müdahil olması algısı yarattı" dedi.

General, "Üniformalı bir görevli olarak, bu hatadan ders çıkardım ve umarım hepimiz de ders çıkarırız" diye konuştu.

Bazı emekli generallerin yanı sıra eski savunma bakanı Jim Mattis, Milley'nin katılımını eleştirmişti. Mattis, Trump'ı da "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" suçlamıştı.

ABD'de protestocuların dağıtılmasında askerlerin kullanılması tartışma yarattı.

Sürekli olarak "yasa ve düzenden" söz eden Trump, protestoculara karşı Ulusal Muhafızları başkente çağırdı ve diğer kentlere askerlerin gönderileceği sözü verdi.

Protestocuları dağıtmak için Beyaz Saray yakınlarına askerler konuşlandırılmıştı

Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te öldürülmesinin ardıdan başlayan barışçıl protestolar birçok kente yayılmış, bazılarında göstericilerin bir kısmı şiddete ve yağmalamaya başvurduğu görülmüştü.

Floyd'un ölümünden sorumlu dört polis memuruna yöneltilen suçlamaların kesinleşmesinin ardından protestolar barışçıl bir hal alıp, polis şiddetine ve ırksal eşitsizliğe karşı uluslararası bir harekete dönüştü.

Milley, "Cumhuriyetimizin özünde yatan siyaset dışı ordu ilkesini baş tacı etmeliyiz" ifadesini kullandı.

George Floyd'un "gaddarca öldürülmesine" karşı öfke duyduğunu belirten Genelkurmay Başkanı, "Protestolar sadece onun öldürülmesiyle ilgili değil, Afrikalı Amerikalılara karşı yüz yıllardır süren adaletsizliklerle de bağlantılı" dedi.

Kilise ziyaretinde Trump'a eşlik ettiği için onu eleştirenler, Generalin üniformalı olmasının, Trump'ın protestoculara karşı orduyu konuşlandırmasına destek verdiği şeklinde yorumlanmaya müsait olduğunu belirtmişti.

Aynı ziyarette Turmp'ın yanında olan Savunma Bakanı Mark Esper ise bunun yanlış olduğuna dair bir açıklama yapmasa da, bir basın toplantısında, farklı bir nedenle bölgeyi ziyaret ettiklerini sandığını söylemişti.

ABD medyaysına konuşan yetkililer, toplantının ardından Trump'ın Esper'e bağırdığını ifade etti.

BBC New York Muhabiri Nada Tawfik, ABD ordusundaki en üst düzey yetkili olarak General Milley'nin açıklamasının, oldukça ender görülen bir olay olduğunu ve Başkan Trump'tan açıktan bir kopuşu ifade ettiğini belirtiyor.

Donald Trump kilise önünde elinde İncil ile poz vermişti

O gün ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da Beyaz Saray yakınındaki Saint John Kilisesi'ne yürüdü. Trump'a Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley eşlik etti.

Polis, Trump'ın konuşması sürerken, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Parkı'nı göz yaşartıcı gaz ve kalkanlarla boşaltmaya başladı.

Trump konuşması bitince, polisin boşalttığı Lafayette Parkı'nı yürüyerek geçti ve tarihi Saint John Kilisesi önünde elinde İncil'i tutarak fotoğraf çektirdi.

Dini çevrelerden Trump'a pek çok kınama gelmişti.

Washington'dan Piskopos Mariann Budde, "Başkan benim bölgemdeki kiliselerden birinde, Yahudi-Hristiyan geleneğin en kutsal kitabı olan İncil'i izin almadan ve İsa'nın öğretilerine aykırı bir mesaj vermek için kullandı" demişti.

Trump ise bu tavrını savunmuş, Twitter'da paylaştığı bir mesajda Trump, "Yanlış düşünüyorsunuz! Protestocular eğer o kadar barışçıl ise neden bir gece önce Kiliseyi ateşe verdiler? (kilise önünde) yürüyüşüm insanların hoşuna gitti!" diye yazmıştı.

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