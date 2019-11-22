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ABD, Güney Kore'den askerlerini çekecek mi? Resmi açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 04:50 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı.

ABD, Güney Kore'den askerlerini çekecek mi? Resmi açıklama geldi

ABD ile Güney Kore arasında yarımadadaki Amerikan askerlerinin masraflarına ilişkin müzakereler devam ederken Güney Kore basını, anlaşma sağlanamadığı takdirde ABD'nin 4 bin askerden oluşan tugaylarından birini buradan çekmeyi planladığını iddia etti.

Pentagon ise iddiayı jet hızı ile yalanladı.

'BU HABER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Chosun İlbo gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının Kore Yarımadası'ndan asker çekmeyi planladığına ilişkin haberi gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'ye ve halkına ABD'nin derin bağlılığını yinelediğini kaydeden Hoffman şunları kaydetti:

"Bu tür haberler, isimsiz tek kaynağa dayalı haberlerdeki sorumsuz ve tehlikeli hataları ortaya koyuyor. Chosun İlbo'ya haberini derhal geri çekmeleri talebinde bulunuyoruz."

ASKERİ TATBİKAT ERTELENMİŞTİ

ABD ile Kuzey Kore arasında devam eden Pyongyang'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler uzun zamandır Washington ile Seul arasındaki ilişkilere yansıyor.

Esper hafta sonu, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı ertelediklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Kore'nin ülkede konuşlu ABD askerlerinin masraflarını karşılaması için sağladığı katkıyı artırması talebinde bulunmuş ve bu durum iki ülke arasında yeni müzakerelere yol açmıştı.

Amerikan ve Kore basınına yansıyan haberlerde ABD'nin Güney Kore'den bu parayı yıllık 5 milyar dolara çıkarmasını istediği iddia ediliyor.

Güney Kore yönetimi, 2019'da ABD askerlerinin masrafları içn yaklaşık 1 milyar dolar ödemişti. (AA)


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ABD Güney Kore asker çekme

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