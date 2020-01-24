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ABD Halk Televizyonu PBS'in ünlü sunucusu Jim Lehrer hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 00:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Halk televizyonu PBS’te NewsHour programının ünlü sunucusu Jim Lehrer hayata gözlerini yumdu.

ABD Halk Televizyonu PBS'in ünlü sunucusu Jim Lehrer hayatını kaybetti

PBS tarafından yapılan duyuruda, Lehrer’in kalbiyle ilgili uzun süredir sorun yaşadığı ve dün gece yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lehrer’in ölümü nedeniyle başta Dan Rather ve CNN’den Jake Tapper olmak üzere TV haberciliğinde önde gelen meslektaşları taziye mesajları yayımla, Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Lehrer’i “Doğru ve şeffaf haberin şampiyonu” olarak tanımladı.

JIM LEHRER KİMDİR?

1934’te Kansas, Whicita’da otobüs işletmecisi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Lehrer, 1959-1970 arasında The Dallas Morning News’te çalışmış, 1975’te de PBS Washington muhabiri olarak göreve başlamıştı.

Lehrer, 1983’te ABD’de ilk kez uygulanan bir saat uzunluğundaki “NewsHour” programının sunuculuğuna geçerek, 1988-2012 yılları arasında 11 başkanlık tartışmasına televizyonda moderatörlük yapmıştı.

2012’de PBS’ten emekli olan Lehrer, televizyon haberciliğinin en başarılı örneklerinden biri olmasının yanı sıra, bir dizi roman ve oyun yazarlığı ile de biliniyordu.

85 yaşında hayata veda eden Lehrer, 3 kız babasıydı. (AA)

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