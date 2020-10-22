ABD hükumeti Google'dan davacı oldu

ABD hükumeti Google konusunda ciddi olduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanlığı Google’a anti-tekel yasalarına aykırı davrandığı için dava açtı.

1 trilyon dolar değerindeki dev teknoloji şirketinin, özellikle reklamcılık uygulamalarında, rakiplerine karşı tekelci uygulamalar geliştirdiğini savunan hükumet bu nedenle şirketin yargılanmasını istiyor.

GOOGLE MİLYARLARCA DOLARLIK CEZA ALABİLİR

Seçimlere 2 hafta kalmışken yaşanan bu gelişme, kimileri tarafından Trump hükumetinin Google’a ceza verme girişimi olarak da görülüyor. Seçimlerde Trump kaybetse bile Trump’ın görevi bırakması aylarca vakit alacak. Biden başa geçtiğinde de Google davasına bakan hakimleri değiştirmek için yeterli vakti olamayabilir. Bu nedenle, Google’ın on milyarlarca dolarlık ceza alması mümkün olabilir. Ayrıca şirketin küçülmesi için bölünmesine dair karar da çıkabilir. Tüm bu cezalara itiraz edileceği de kesin ancak bu yasal sürecin şirketin hisselerine de etki edeceği tahmin ediliyor.

Savcıların Google hakkında hazırladıkları iddianamede “şirketin piyasadaki hakim konumunu kullanarak uzun yıllardır rekabete aykırı hareketlerle monopol yapısını güçlendirdiği gözlemlenmiştir.” ifadeleri de kullanıldı.