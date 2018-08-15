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ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:11 | Son Güncelleme

ABD’li rahip Brunson’ın avukatı, papazın ev hapsi ile yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu. Mahkemeye sunduğu dilekçede Rahip Brunson’un terör örgütü PKK ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını öne süren Halavurt’un iddialarını ortaya çıkan fotoğrafların yalanladığı iddia edildi.

ABD'li Rahip Andrew Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt, İzmir’de ev hapsinde tutulan Brunson için üst mahkemeye başvurdu. Halavurt, Brunson’un ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Avukat Halavurt, daha önce İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'de çeşitli başvurularda bulunduklarını ama taleplerinin reddedildiğini belirterek, iddianamede adı geçen DUA kod adlı gizli tanık beyanlarının asılsız olduğunu savundu.

Gizli tanığın rahip Brunson'ı tanımadığını iddia eden Avukat Halavurt, Brunson'un FETÖ/PDY ve PKK ile bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

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KÜRTLERİ HRİSTİYANLAŞTIRACAKLARDI

Ancak Rahip Brunson hakkındaki, iddianame ve gizli tanık beyanlarına da yansıyan iddialar, üst mahkemeye sunulan dilekçeyi yalanlar nitelikte. Rahip Brunson'un Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için 'manevi oğlu' olarak gördüğü Muhammed Ahmad ile sözkonusu faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Çeşitli fotoğraflarla da gün yüzüne çıkan iddialara göre, sonradan Hristiyan olduğu öğrenilen Mohammad Ahmad'ın, evlenip yurtdışına yerleştiği, bu süreye kadar Brunson'un kilisesinde görev yaptığı, düzenlenen ayinleri yönettiği belirtiliyor.

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FOTOĞRAFLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Andrew Brunson ve eşinin bulunduğu fotoğrafta, Mohammad Ahmad da yer aldı. Ahmad'ın boynundaki yeşil-sarı- kırmızı rengindeki fular dikkat çekerken, fotoğrafta yer alan çok sayıdaki çocuk, 'fotoğrafın çadır kentte' çekildiği değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Mehmet isimli bir şahsın ses kaydına da yer verilen iddianamede, Kürtlerin Hristiyanlaştırılma projesinin "AGİD" Kod İsimli Mohammad Ahmad tarafından koordine edildiği belirtiliyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
ABD rahip Andrew Brunson PKK fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
komple hristiyan olsunlarda ,kurtulalım ya.ulan bıktık şunlardan
valla gizli sanık ve fotoğraflar her şeyi açıklıyor mesela bir sürü siyasinin fetoyla çekilmiş fotoğrafları var salih müslümün sarayda karşılanışı barzaniyle megri megri çekmelerin fotoğrafları apoya sayın deyip diyarbakırda referandumda evet diyen mesajları oslo bürksel imralı görüşmelerinin fotoğrafları haburda çadır mahkemelerinin fotoğrafları bunlarda suç unsuru yok her halde
insanlar ahlaklı, namuslu, dürüst olsunda ister müslüman olsun , ister hristiyan, ister ateist.. ne önemi var ki !
BU RAHİP DEĞİL BİLDİĞİN TELEKULAK BENCE TOP ETSİNLER BURADA ÇAKSINLAR DÜZELİR.
ismine saygın olsun yada değiştir ismini, hristiyan olduysan....
daha ne olsun bildiğin pkk yatakçısı
adamım tipine bakınca misyoner olduğu anlaşılıyor rahip mahip hikaye ajanlık şahane abd kuduruyor ajanlarına 100 yıl sonra dokunulduğu için normalde yapılması gereken sınır dışı edilip bir sonraki ajanla işlemlerine devam edilmesiydi ama bardak doldu artık.
Kürtleri hiristiyanlaştırmaya çalışması suç değil bence bizim yurt dışındaki imamlarımıza islamı öğrenmek için gelene kapımız açıksa isa peygamberin dinini seçmek öğretmek suç olmamalı yalnız onların dini özelliği geçerliliği ALLAH tarafından kaldırılmış çürümüş meyve gibi çürük meyve yemeyi kim ister bunu anlamaları gerek.Bölücülük bir rahibe yakışmaz dejenere olan böyle bir şey yapar.
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