ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

ABD'li Rahip Andrew Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt, İzmir’de ev hapsinde tutulan Brunson için üst mahkemeye başvurdu. Halavurt, Brunson’un ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Avukat Halavurt, daha önce İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'de çeşitli başvurularda bulunduklarını ama taleplerinin reddedildiğini belirterek, iddianamede adı geçen DUA kod adlı gizli tanık beyanlarının asılsız olduğunu savundu.

Gizli tanığın rahip Brunson'ı tanımadığını iddia eden Avukat Halavurt, Brunson'un FETÖ/PDY ve PKK ile bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

KÜRTLERİ HRİSTİYANLAŞTIRACAKLARDI



Ancak Rahip Brunson hakkındaki, iddianame ve gizli tanık beyanlarına da yansıyan iddialar, üst mahkemeye sunulan dilekçeyi yalanlar nitelikte. Rahip Brunson'un Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için 'manevi oğlu' olarak gördüğü Muhammed Ahmad ile sözkonusu faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Çeşitli fotoğraflarla da gün yüzüne çıkan iddialara göre, sonradan Hristiyan olduğu öğrenilen Mohammad Ahmad'ın, evlenip yurtdışına yerleştiği, bu süreye kadar Brunson'un kilisesinde görev yaptığı, düzenlenen ayinleri yönettiği belirtiliyor.