ABD, İran'ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin üçüncü kez açıklama yaptı.

Açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06.12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07.00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

- İran iddiası

Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti.” ifadesi kullanıldı.