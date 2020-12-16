ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'para manipülatörü' diye tanımladı

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "para manipülatörü" diye tanımladı ve bu iki ülkeyi, para birimlerinin dolar karşısındaki değerinin yükselişini kısıtlamak için müdahalede bulunmakla suçladı. Washington yönetimi Vietnam'ın ihraç ürünlerinin maliyetini düşük tutmak istediğini söylerken, İsviçre'ye bu tanımlamanın, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kargaşaya verdiği tepki nedeniyle verildiğini belirtti. İsviçre ise bu tanımlamayı reddetti ve piyasalara "daha güçlü bir şekilde müdahale etmeye istekli olunduğu" vurgulandı. Açıklamada "İsviçre'nin para politikasında, uygun para koşullarının ve fiyat istikrarının oluşması için döviz piyasasına müdahaleler gereklidir" denildi. Tanımlama, ABD Hazine Bakanlığı'nın altı ayda bir yayımladığı ve ülkenin başlıca ticaret ortaklarının para uygulamalarının incelendiği raporda yer aldı. Raporda, Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya'nın da bulunduğu 10 diğer ülkenin de izlenmesi gerektiği söylenirken, Tayvan, Tayland ve Hindistan izleme listesine eklendi.