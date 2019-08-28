HABER

ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi" kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:58 | Son Güncelleme

Ocak ayında Venezuela'daki diplomatik temsilciliklerini kapatan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Büyükelçiliğinde "Venezuela İşler Birimi (VAU)" kurulduğunu duyurdu - ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasından: - "Venezuela İşler Birimi (VAU), Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hükümeti ve Venezuela halkına hizmet vermeye devam edecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Büyükelçiliğinde "Venezuela İşler Birimi" kurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde kurulan "Venezuela İşler Birimi (VAU)" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "VAU, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hükümeti ve Venezuela halkına hizmet vermeye devam edecek. VAU, ülkede demokrasinin yeniden onarılması, anayasal düzenin getirilmesi, güvenliğin sağlanması ve Venezuela halkının daha iyi şartlara kavuşması konusunda katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu birimin ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Story tarafından yönetileceği kaydedildi.

VAU'nun Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido hükümeti ile yakın irtibat içinde olacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, demokrasiyi tekrar getirmeye çalışan geçici Başkan Juan Guaido, Ulusal Meclis Kurulu ve Venezuela halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Venezuela'daki diplomatik temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtlarının yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti. ABD yönetimi de kısa süre önce Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler
Balkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandıBalkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Venezuela İşler Birimi" (VAU) ABD Dışişleri Bakanlığı kolombiya Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması! 'Ya F-35 ya S-400'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.