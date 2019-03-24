ABD Kongre üyelerinden Rusya soruşturması çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporunda ABD Başkanı Donald Trump aleyhine kanıt olması durumunda, Kongre'nin Trump hakkında adım atabileceğini söyledi.

ABC televizyonuna konuşan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü 2016 Başkanlık seçimlerine ilişkin Rusya soruşturması için bir sonuca varmanın henüz erken olduğunu belirtti.

Mueller'in soruşturma kapsamında şu aşamada herhangi bir isim hakkında iddianame hazırlanmayacağını ifade etmesine de değinen Schiff, bunun, soruşturma dosyasının içeriğinde önemli bir şey olmadığı anlamına gelmediğini ve adaleti engelleme konusunda önemli sayıda kanıt olabileceğini dile getirdi.

Schiff, Mueller'in, Trump hakkında iddianame hazırlama durumunun ortadan kalktığını hatırlatarak, "Başkan hakkında suç teşkil edebilecek önemli ölçüde kanıt olması durumunda, Kongre gerekeni yapmak durumunda." diye konuştu.

Schiff'in bu ifadeleri, Kongre'nin Trump'ı görevden uzaklaştırması için adım atabileceği şeklinde yorumlandı.