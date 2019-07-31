ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu

ABD'nin Kuzey Caroline eyaletinde, geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Kongre'nin 4 kadın üyesine yönelik suikast imasında bulunan reklam tartışmalara yol açtı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, "Cherokee Guns" adlı silah mağazası, otoban kenarındaki bir panoya, üzerinde Kongre üyeleri İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley'in fotoğraflarının bulunduğu bir reklam verdi.

4 Kongre üyesinden "4 aptal süvari" diye bahsedilen reklamda, fotoğrafların altında mağazanın adresi paylaşıldı.

Mağaza sahibi Doc Wacholz, reklamda şiddet ya da ırkçılığın bulunmadığını, sadece düşüncelerini paylaştığını savunarak, "Bana göre onlar sosyalist, ayrıca onlardan Müslüman olan ikisinin terör gruplarıya bağlantılı olduğunu hissediyorum." diye konuştu.

Wacholz, reklam panosu için aylık 250 dolar ödediğini belirterek, reklamın "ifade özgürlüğü" kapsamında korunduğunu öne sürdü.

Mağazanın, daha önce de Müslüman, Arap ve göçmenleri hedef alan benzeri reklamlar verdiği kaydedildi.