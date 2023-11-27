ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz serbest bırakıldı

FETÖ’den tutuklanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz tahliye edildi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU!

Topuz'un tutuklanması ABD ile Türkiye arasında krize neden olmuştu. Türkiye'de 5 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan tutuklanmıştı.

Topuz'un 2017 yılında tutuklanması, suçlamaları reddeden Washington ile Ankara arasında diplomatik gerilime neden oldu. ABD, Topuz'un tutuklanmasına tepki olarak 2017 yılında bir süre Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularını askıya aldı.

Fethullah Gülen yapılanması kapsamında yargılanan Topuz, 2020 yılında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun uyuşturucu ile mücadele birimi DEA'da tercüman olarak çalışan Metin Topuz, 4 Ekim 2017'de Gülen cemaatine yakın eski emniyet görevlileri ile eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı olduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.







