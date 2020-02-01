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ABD, koronavirüs salgını nedeniyle 'acil durum' ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2020 00:45 | Son Güncelleme

ABD, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti. Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildi.

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle 'acil durum' ilan etti

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hızla yayılan yeni tip koronavirüsünün ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurdu.

ÇİN'İ ZİYARET ETMİŞ YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN ÜLKEYE GİRİŞİ ASKIYA ALINDI

Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini de açıklayan Azar, yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını belirten Azar, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydetti.

SEYAHAT YASAĞI PAZAR GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çin'i seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik seyahat yasağı pazar günü yerel saat ile 17.00'da yürürlüğe girecek.

ABD, ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

(AA)

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ABD Acil Durum koronavirüs seyahat yasağı corona virüs

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