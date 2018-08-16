ABD'li eski diplomattan dikkat çeken yazı! Türkiye-ABD krizi...

Bryza, Washington Post gazetesi için "ABD, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" başlıklı bir makale kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararı ve daha geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı düşüncesinin iki ülke ilişkilerindeki gerginliği tehlikeli bir şekilde artırdığını vurgulayan Bryza, "Bu, NATO müttefikine karşı maksimum seviyede zarara uğratmak için zamanlanmış, beklenmeyen ve düşmanca bir davranıştı." ifadelerini kullandı.

'ABD ORTADOĞU'DA ETKİNLİĞİNİ KAYBEDER'

Trump'ın açıklamalarının, Ankara ile Washington arasında uzlaşmaya çok yaklaşılan müzakere sürecini de yıktığını belirten Bryza, "Türkiye'nin liderini (Recep Tayyip Erdoğan) açık bir şekilde köşeye sıkıştırarak, Trump, Erdoğan'ın Brunson'ın serbest bırakılmasına razı olmasını çok daha zora soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Bryza, ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik kararlarıyla Türkiye'nin müttefikliğinden vazgeçtiğini kaydederek, "Trump, Türkiye'den şimdi vazgeçerek, ABD'nin Ortadoğu'daki etkinliğini kaybeder ve görevi hala bitmeyen DEAŞ ile mücadele koalisyonunu tehdit altına sokar. Çünkü, son raporlara göre terör örgütü DEAŞ, ciddi bir şekilde sahneye geri dönmeyi bekliyor." vurgusu yaptı.