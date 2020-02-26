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ABD’li kadın Adıyaman’da dağ keçisi avladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD’li kadın Adıyaman’da dağ keçisi avladı

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı.

Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.

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DOĞA DERNEKLERİ 'AV TURİZMİ'NE TEPKİ GÖSTERİYOR

Doğa ve hayvan hakları dernekleri, hayvanların ihaleye çıkılarak avlanmasına izin verilmesine tepki gösteriyor.

Kaynak: DHA / Haber Merkezi

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Anahtar Kelimeler:
Dağ Keçisi Adıyaman

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