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ABD'li şarkıcı Beyonce'tan, Meghan Markle'a annelik tavsiyesi: 'Kendine zaman ayır'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce ve İngiliz Kraliyet gelini Sussex Düşesi Meghan Markle Londra'da düzenlenen Aslan Kral (The Lion King) filminin galasına damga vurdu. Beyonce ve Meghan'ın samimi anları dikkat çekerken, ABD'li şarkıcı yeni anne olan Meghan'a ebeynlik tavsiyelerinde bulundu.

ABD'li şarkıcı Beyonce'tan, Meghan Markle'a annelik tavsiyesi: 'Kendine zaman ayır'

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Aslan Kral filminin galası birçok ünlüyü bir araya getirdi. Gecede kuşkusuz en çok konuşulan kişilerse Beyonce ve Meghan Markle oldu. İkilinin uzun uzun birbirlerine sarılması ve konuşmaları gecenin dikkat çeken kısmıydı. Ne konuştukları merak edilen ikilinin arasındaki sohbet çok geçmeden ortaya çıktı.

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Blue Ivy, Rumi ve Sir adlarında üç çocuğu bulunan Beyonce Mayıs ayında doğum yapan Meghan'a annelik tavsiyeleri verdi. Bebek Archie için, 'Bebeğiniz çok güzel' diyen Beyonce, Markle ve Prens Harry’ye, 'Sizi seviyoruz. Kendinize her zaman vakit ayırın, kendinizi ihmal etmeyin' dedi.

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Prens Harry'de Beyınce'a 'çocuklarınız nerede?' sorusunu yönelltti. Beyonce ise 'Evdeler, burada değiller. Onları her seyahate götürmüyoruz' cevabını verdi.

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6 Mayıs'ta doğum yapan Meghan Markle, doğum izninde olmasına rağmen hiçbir etkinliği es geçmiyor. Düşeş geçtiğimiz cumartesi günü de yakın arkadaşı Serena Williams'ın Wimbledon finaline katılmıştı.

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Galaya Jason Wu imzalı 3454 sterlinlik siyah elbisesiyle katılan Meghan Markle, elbisesini 1680 sterlinlik Gucci çanta ve 640 sterlinlik Aquazzura marka ayakkabılarla tamamladı.


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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle beyonce

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