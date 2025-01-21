ABD’nin 47. başkanı Donald Trump göreve başladı: Törene Melania Trump’ın şapkası damga vurdu!

Törende lacivert ipek yün kaban, kalem etek ve fildişi ipek krep bluzdan oluşan zarif takımını tasarımcı Adam Lippes, kabanı ile aynı kumaştan üretilen şapkasını ise Eric Jawits tasarladı.

Melania Trump’ın şapkası, tasarımcısı Eric Javits’in açıklamalarına göre protokol odaklı bir mesaj taşıyor.

ŞAPKANIN MESAJI: ZARAFET Mİ, TEHDİT Mİ?

Javits, “Artık daha ölçülü olma zamanı ve muhafazakâr değerlere dönüşün bir dönüm noktası sanırım o, protokolü düşünüyordu ve çok zarif, çok sade bir şekilde görünmeyi amaçladı.” diyerek şapkanın altındaki anlamı vurguladı.

Ancak sosyal medya ve moda eleştirmenleri bu yoruma katılmıyor. Bazı gözlemciler, Melania Trump’ın törene kasvetli bir görünümle katılmasını ve yüzünü gölgeleyen şapkayı “tehditkâr” olarak nitelendirdi.

Şapkanın siperliği, Donald Trump’ın eşini öperken zorlanmasına neden oldu. Trump’ın eşini öpmeye çalışırken şapkanın engellediği bir an, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kullanıcılar bu anı “soğuk bir mesaj” olarak değerlendirdi.

MODAYA DAMGA VURAN EL İŞÇİLİĞİ

First Lady’nin şapkası, özel bir haute couture tekniğiyle hazırlanarak dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı tasarımcı Eric Javits’in elinden çıkan bu parça, “kör dikiş” adı verilen ve büyük özen gerektiren bir yöntemle üretildi. Şapkanın çift katlı yün kumaşı, Melania Trump’ın protokol ve zarafet dengesini bir arada yansıtan minimalist duruşunu tamamladı.

MELANİA TRUMP’IN TÖREN SEÇİMLERİ NE ANLATIYOR?

Melania Trump, Trump yönetiminin yeni dönemine bir mesaj niteliğinde olduğu düşünülen muhafazakâr ve ölçülü bir görünümle adım attı. Göz teması kurmayı imkânsız hale getiren bu tasarım, bazılarına göre First Lady’nin kendi duruşunu ifade etme çabası.

Ancak tartışmalar, Trump ailesinin Beyaz Saray’a dönüşünden çok Melania Trump’ın görsel mesajlarıyla hatırlanacak gibi görünüyor. Öyle ki, günün sonunda herkesin aklında aynı soru var: Şapka sadece bir moda tercihi mi, yoksa Melania Trump’ın kişisel duruşunun bir yansıması mı?