KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. ABD’nin 47. başkanı Donald Trump göreve başladı: Törene Melania Trump’ın şapkası damga vurdu!

ABD’nin 47. başkanı Donald Trump göreve başladı: Törene Melania Trump’ın şapkası damga vurdu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
21.01.2025 14:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump, dün Washington DC’de gerçekleşen yemin töreniyle ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başladı. Ancak tören kadar dikkat çeken bir diğer unsur, First Lady Melania Trump’ın tercihi olan şapkasıydı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran şapka, hem tasarımı hem de verdiği mesajlarla günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

ABD’nin 47. başkanı Donald Trump göreve başladı: Törene Melania Trump’ın şapkası damga vurdu!

Törende lacivert ipek yün kaban, kalem etek ve fildişi ipek krep bluzdan oluşan zarif takımını tasarımcı Adam Lippes, kabanı ile aynı kumaştan üretilen şapkasını ise Eric Jawits tasarladı.

Melania Trump’ın şapkası, tasarımcısı Eric Javits’in açıklamalarına göre protokol odaklı bir mesaj taşıyor.

ŞAPKANIN MESAJI: ZARAFET Mİ, TEHDİT Mİ?

Javits, “Artık daha ölçülü olma zamanı ve muhafazakâr değerlere dönüşün bir dönüm noktası sanırım o, protokolü düşünüyordu ve çok zarif, çok sade bir şekilde görünmeyi amaçladı.” diyerek şapkanın altındaki anlamı vurguladı.

Ancak sosyal medya ve moda eleştirmenleri bu yoruma katılmıyor. Bazı gözlemciler, Melania Trump’ın törene kasvetli bir görünümle katılmasını ve yüzünü gölgeleyen şapkayı “tehditkâr” olarak nitelendirdi.

Şapkanın siperliği, Donald Trump’ın eşini öperken zorlanmasına neden oldu. Trump’ın eşini öpmeye çalışırken şapkanın engellediği bir an, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kullanıcılar bu anı “soğuk bir mesaj” olarak değerlendirdi.

2025-01-20T233527Z_1058736218_RC2ZDCADVUJ6_RTRMADP_3_USA-TRUMP-FASHION

MODAYA DAMGA VURAN EL İŞÇİLİĞİ

First Lady’nin şapkası, özel bir haute couture tekniğiyle hazırlanarak dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı tasarımcı Eric Javits’in elinden çıkan bu parça, “kör dikiş” adı verilen ve büyük özen gerektiren bir yöntemle üretildi. Şapkanın çift katlı yün kumaşı, Melania Trump’ın protokol ve zarafet dengesini bir arada yansıtan minimalist duruşunu tamamladı.

MELANİA TRUMP’IN TÖREN SEÇİMLERİ NE ANLATIYOR?

Melania Trump, Trump yönetiminin yeni dönemine bir mesaj niteliğinde olduğu düşünülen muhafazakâr ve ölçülü bir görünümle adım attı. Göz teması kurmayı imkânsız hale getiren bu tasarım, bazılarına göre First Lady’nin kendi duruşunu ifade etme çabası.

Ancak tartışmalar, Trump ailesinin Beyaz Saray’a dönüşünden çok Melania Trump’ın görsel mesajlarıyla hatırlanacak gibi görünüyor. Öyle ki, günün sonunda herkesin aklında aynı soru var: Şapka sadece bir moda tercihi mi, yoksa Melania Trump’ın kişisel duruşunun bir yansıması mı?

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Melania Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.