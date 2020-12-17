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ABD'nin resmi kurumlarına yönelik siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı

17.12.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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ABD'nin resmi kurumlarına yönelik siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının "hükümet ve özel sektör için ciddi tehdit" olduğunu açıkladı.

ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırının yankıları devam ediyor.

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CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

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