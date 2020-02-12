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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 21:25 | Son Güncelleme

Suriye konusunda temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NTV'ye verdiği özel röportajda "Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. " ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz

İşte James Jeffrey'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip.

Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.

ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk.

Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.

Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez.

Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı.

Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor.

Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum.

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ABD ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Jeffrey İdlib

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