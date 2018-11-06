ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

Kalın açıklamasında, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

