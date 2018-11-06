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ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin ilk açıklama geldi. Kalın, "YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar" dedi.

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

Kalın açıklamasında, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın ABD Son dakika

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