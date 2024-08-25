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ABD ordusuna 'nükleer' talimat Kuzey Kore'yi teyakkuza geçirdi: Tehlikeyi artıracak hamle! "Daha da güçlendireceğiz"

25.08.2024 12:49
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ABD'nin revize ettiği nükleer strateji planı Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'yi teyakkuza geçirdi. Washington'a "nükleer tabanlı askeri blok" suçlamasında bulunan Kuzey Kore kendi nükleer kapasitesini artıracağını duyurdu.

ABD ordusuna 'nükleer' talimat Kuzey Kore'yi teyakkuza geçirdi: Tehlikeyi artıracak hamle! "Daha da güçlendireceğiz"

Joe Biden'ın ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisini düzenleme talimatı verdiği iddiası Kuzey Kore'de geniş yankı buldu. Öyle ki Kuzey Kore bu hamleye karşılık nükleer kapasitesini daha da güçlendireceği uyarısında bulundu.

"ABD 'UYDU ÜLKELERİYLE' İTTİFAK YAPISINI NÜKLEER TABANLI BİR ASKERİ BLOĞA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington, Güney Kore ve Japonya da dahil Asya-Pasifik bölgesindeki "uydu ülkeleriyle" ittifak yapısını nükleer tabanlı bir askeri bloğa dönüştürmekle suçlandı.

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Açıklamada, Kuzey Kore'nin "ABD'nin tehlikeli nükleer duruşunu yeniden düzenlemesinden kaynaklanabilecek her türlü güvenlik sorununu kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için stratejik gücünü her zaman olduğu gibi her şekilde güçlendireceği ve her türlü nükleer tehdide kararlılıkla karşı koyacağı" belirtildi.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünü geliştirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu, bölgesel barış ve güvenliği sağlamak ve kendini korumak için meşru müdafaa hakkının en temel ve meşru uygulamasıdır." ifadelerine yer verildi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

BIDEN'IN 'NÜKLEER' TALİMATI

New York Times gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın martta Amerikan ordusuna ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve silahlarına karşı hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenleme talimatı verdiği iddia edilmişti.

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Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkatin çekildiği haberde, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu öne sürülmüştü. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore nükleer silah abd
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