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ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

CNN International muhabiri Omar Jimenez, George Floyd'un polis tarafından vahşice öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösteriler sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yapımcı ve bir kameraman da bulunuyor.

ABD'deki olaylarda şoke eden bir gelişme yaşandı. Olay yerinden canlı yayın bağlantıları yapan CNN muhabiri Omar Jimenez polis tarafından gözaltına alındı.

Jımenez ile birlikte yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere tüm CNN ekibine Minneapolis polisi tarafından kelepçe takıldı.

CNN muhabiri Jimenez gözaltı başlamadan önce olay yerinden canlı yayınla bilgiler paylaşıyordu. Polis canlı yayın esnasında tüm CNN ekibine kelepçe takarak gözaltına aldı.

Olayın ardından CNN bir açıklama yayınlayarak Minnesota otoritelerini acil bir şekilde 3 çalışanın serbest bırakılmasını sağlama çağrısında bulundu. Jımenez dün CNN Türk yayınına bağlanarak yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi vermişti.

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