ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

ABD'deki olaylarda şoke eden bir gelişme yaşandı. Olay yerinden canlı yayın bağlantıları yapan CNN muhabiri Omar Jimenez polis tarafından gözaltına alındı.

Jımenez ile birlikte yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere tüm CNN ekibine Minneapolis polisi tarafından kelepçe takıldı.

CNN muhabiri Jimenez gözaltı başlamadan önce olay yerinden canlı yayınla bilgiler paylaşıyordu. Polis canlı yayın esnasında tüm CNN ekibine kelepçe takarak gözaltına aldı.

Olayın ardından CNN bir açıklama yayınlayarak Minnesota otoritelerini acil bir şekilde 3 çalışanın serbest bırakılmasını sağlama çağrısında bulundu. Jımenez dün CNN Türk yayınına bağlanarak yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi vermişti.

