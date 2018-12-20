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ABD resmi olarak duyurdu: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 00:18 | Son Güncelleme

Trump'ın 2 yıldır Suriye'den çıkmak istediğinin açıklaması yapılan Beyaz Saray'dan, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda konuşuyor. Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti" ifadelerine yer verildi.

ABD resmi olarak duyurdu: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde ABD'nin Suriye kararını değerlendiren üst düzey bir yetkili, Amerikan askerlerinin Suriye'den geri çekilmesine ilişkin takvim ve lojistik konular üzerinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) çalıştığını belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlenen kapalı brifingde adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurgulayan yetkili, Başkan'ın bu tür bir kararı verme imtiyazına sahip olduğunu ifade etti.

Geri çekime sürecine ilişkin hemen her soruyu Pentagon'a yönlendiren yetkili, çekilme takvimi ve lojistiği üzerinde Pentagon'un çalışmaya başladığını söylemekle yetindi. Sürecin "talimat verildiği" şekilde yürüdüğünü kaydeden yetkili, takvimle ilgili bir bilgiye sahip olmadığının altını çizdi.

Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde alınıp alınmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren yetkili, "Başkan kendisi bu konuda karar verdi. Bu konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışıp ele aldığı bir husus değildi. Başkan (Trump), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kararıyla ilgili olarak bilgilendirdi." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, halen Suriye'de bulunan DEAŞ unsurlarının, Amerikan unsurları ve bölgedeki "yerel ortaklarla" ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.

2011'de Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi süreci ve bugün Suriye'den çekilmesinin kıyaslanması ile ilgili bir soruya yanıt veren yetkili, bu iki konunun tamamen farklı şeyler olduğunu söyleyerek, "Birliklerin kalıcı olarak orada kalması Başkan'ın Orta Doğu'daki politikası değildir." yorumunu yaptı.

ABD'NİN SURİYE KARARINA BAZI KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ

Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur." ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİNDEN DESTEK

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui ise alınan karardan memnun olduğunu belirterek, "Ne (eski Başkan Barack Obama) Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti. (AA)

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ABD Donald Trump cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye çekilme kararı

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