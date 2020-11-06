'ABD Savunma Bakanı Esper, istifaya hazırlanıyor' iddiası

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Mark Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

PENTAGON'DAN YALANLAMA

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise söz konusu iddiayı yalanladı. Hoffman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "NBC'nin haberi birçok yönden kusurlu ve yanıltıcı. Açık olmak gerekirse, Savunma Bakanı Esper'in istifa planı yok, istifa mektubu sunması da talep edilmedi" ifadelerine yer verdi.

Hoffman, "(Esper) Başkanın rızasıyla Savunma Bakanı olarak ulusa hizmet etmeyi sürdürüyor ve Ulusal Savunma Stratejisi'nin kesin bir biçimde uygulanması için çalışıyor" diye ekledi.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

