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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten "Yemen'de ateşkes" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 02:36 | Son Güncelleme

Bakan Mattis: - "Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz" - "Barış görüşmelerine geçmemiz gerekir. Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu.

ABD Barış Enstitüsünde konuşan Mattis, şimdilik, Yemen'de Husilere yönelik saldırılarda bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mattis, "Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Mattis, her ne kadar hava saldırılarında sivillerin hedef alınmaması için uğraşılsa da sonuçta savaşın devam edeceğini vurguladı.

Barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Mattis, "Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, (BM Yemen Özel Temsilcisi) Martin Griffith'in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Jim Mattis Suudi Arabistan Yemen

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