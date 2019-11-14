HABER

ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı değişecek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 19:25 | Son Güncelleme

 ABD Savunma Bakanlığı tarafından F-35 programının kritik bir parçası olan Otonom Lojistik Bilgileri Sistemi’nin (Autonomic Logistics Information System/ALIS), savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilerek, "ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.” denildi.

ABD (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı tarafından F-35 programının kritik bir parçası olan Otonom Lojistik Bilgileri Sistemi’nin (Autonomic Logistics Information System/ALIS), savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilerek, "ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.” denildi. Buna göre sistemde değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, F-35 üreticilerinin ALIS’i F-35 sisteminin 'bilgi işlem belkemiği' olarak tanımladığı ve ALIS’in hava aracının idamesi, bakımı, planlaması ve desteği kapsamında kullanıldığı vurgulandu. Örnek olarak, hem operatörler, hem de bakımcıların ALIS’i iş siparişleri ve otomatik parça siparişinde kullanabildiği söylenirken, F-35 sisteminde, araç yere indikten sonra sisteme ALIS’in yüklenmesini sağlayan geniş bir sensör yelpazesi bulunduğu belirtildi. Bu sistemin aracın nasıl performans gösterdiğini analiz edebildiği, eskiyen parçaları belirleyebildiği ve bunların siparişini verebildiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı satın alım ve sürdürülebilirlik müsteşarı Ellen M. Lord, Perşembe günü konuyla ilgili ABD Silahlı Hizmetler Komitesi’nin iki alt komitesine ait ortak basın toplantısında şunları söyledi:
“Ne yazık ki şu an gördüğümüz üzere ALIS, savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.”
Savunma Bakanlığı’nın ALIS sorumluluklarını belirli bir süre zarfında tamamlamaları için belirli kişilere verdiğini belirten Lord, şöyle devam etti:
“Şu an yaptığımız şey, ödenen vergilerin doğru kullanılması için ve aracın ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden inşa etmek ve bunun hangi kapasitede uygulanabileceğine yönelik detaylı bir plan üzerinde çalışıyoruz.”
Lord’un yanında ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Eric Fick de mevcut ALIS sisteminin 3.1.1.1 versiyonuna sahip olduğunu, fakat 3.5 versiyonu üzerinde çalışıldığını vurguladı. Fick, söz konusu gelişmenin “kullanıcılara daha iyi bir sistem sunulması için temel işlevselliğe 300 sabitleme tamiri” içerdiğini belirtti.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
SADA Kadın Kooperatifi Paris Barış Forumu'ndaSADA Kadın Kooperatifi Paris Barış Forumu'nda
NYT: ‘Erdoğan'la Görüşen Trump Bir Zorbaya Kur Yapıyor’NYT: ‘Erdoğan'la Görüşen Trump Bir Zorbaya Kur Yapıyor’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Pentagon: F-35 parçaları için Türkiye'ye alternatif üreticileri bulduk

'F-35 parçaları için Türkiye'ye alternatif üreticileri bulduk'

Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçası bulundu!

Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçası bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.