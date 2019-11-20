ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye’nin operasyonu IŞİD’in yeniden örgütlenmesine olanak sağladı

ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin raporunda şu ifadeler var: "IŞİD, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı."

Trump daha sonra bir grup Amerikan askerinin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için bölgede kalacaklarını duyurdu.

AFP'nin haberine göre raporda IŞİD'in "Batı'ya yeni saldırı hazırlığında olabileceği" de belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesini fırsat bilerek "yeniden örgütlenmeye başladı."

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, 'IŞİD'in Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısında bulundu.

Raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

DIA'ya atıfta bulunulan raporda 'IŞİD'in uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı' belirtildi.

Rapora göre DIA, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekât timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.