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ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye’nin operasyonu IŞİD’in yeniden örgütlenmesine olanak sağladı

20.11.2019 05:30 | Son Güncelleme

Pentagon'un raporuna göre IŞİD, Barış Pınarı Harekâtı ile ABD'nin bölgeden çekilmesiyle "Batı'ya yeni saldırı hazırlığı için imkanlarını yeniden yapılandırmaya başladı." AFP'nin aktardığı raporda IŞİD'in 'zaman ve alan kazandığı' belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye’nin operasyonu IŞİD’in yeniden örgütlenmesine olanak sağladı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesini fırsat bilerek "yeniden örgütlenmeye başladı."

AFP'nin haberine göre raporda IŞİD'in "Batı'ya yeni saldırı hazırlığında olabileceği" de belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini bölgeden çektiğini açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriyeli muhaliflerden oluşan 'Milli Ordu', 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğuna 'Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı.

Trump daha sonra bir grup Amerikan askerinin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için bölgede kalacaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin raporunda şu ifadeler var: "IŞİD, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı."

https://www.youtube.com/watch?v=i5ompFC9bHs&t=28s

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, 'IŞİD'in Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısında bulundu.

Raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

DIA'ya atıfta bulunulan raporda 'IŞİD'in uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı' belirtildi.

Rapora göre DIA, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekât timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.

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