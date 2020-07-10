ABD seçimleri: Biden ekonomik planını açıkladı, devlet 'Amerikan malı' kullanacak

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkanlık adayı Joe Biden, koronavirüs salgını ile büyük darbe yiyen ekonomiyi kurtarma planını açıklarken Başkan Donald Trump'ı beceriksizlikle suçladı. Biden 700 milyarlık ekonomik programıyla, ABD ekonomisine, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yatırımı yapmayı vaadediyor. Salgınla iyice darbe alan ekonomiyi, eskisinden daha iyi hale getirecek bir onarım vaadeden Biden, yapılacak yatırımların imalat ve teknoloji sektöründe istihdam patlaması yaratacağını da söyledi. Trump kampanyası ise, Biden'in açıkladığı planın 'yıkım' getireceğini söyleyerek tepki gösterdi. Ekonomik manifestoda neler var? Pennsylvania'da çocukluğunun geçtiği Scranton yakınlarındaki bir metal fabrikasında konuşan Biden, Trump'ın başarısızlığının "korkunç bir insani faturası ve derin bir ekonomik maliyeti" olduğunu söyledi, "Emekçi aileler bir kez daha bu yönetimin beceriksizliklerinin bedelini ödüyor" diye konuştu. Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan tecrübeli politikacı, ekonomik manifestosunun ana hatlarını sunarken gayet iyimser göründü ve bu planla imalat ve teknoloji sektörlerinde en az beş milyon yeni iş yaratılacağını söyledi.

Biden'in planının ana temalarından biri federal devletin "yerli malı" kullanması. Devlet alımlarında ABD'de üretilen malların payının 400 milyar dolar artırılmasını, ayrıca elektrikli otomobiller ve 5G ağları dahil yeni teknolojilerin araştırılıp geliştirilmesine, 300 milyar dolar ayrılmasını öneren Biden, "Federal hükümet vergi mükellefinin parasını harcarken, onu Amerikan malları almak ve Amerikan istihdamını desteklemek için kullanmalıdır" diyor. Biden'ın Amerikan malı alma sloganı ile Başkan Trump'ın "Önce Amerika" söylemi arasındaki benzerlik dikkat çekici. Fakat Biden Trump'ın istihdam yaratma ve imalat sektörünü canlandırma vaadlerini gerçekleştiremediğini, salgın döneminde de zengin "yardakçılarını ve ahbaplarını" işçilere tercih ettiğini söyledi ve "Gerçek şu ki bu kriz boyunca Donald Trump hemen tamamen hisse senetleri piyasasına Dow ve NASDAQ endekslerine odaklandı, sizlere değil" diye konuştu. Biden'in ekonomik planını açıkladığı Pennsylvania seçim sonuçları açısından kritik önemdeki eyaletlerden biri. Trump 2016 seçimlerinde bu eyaleti çok az bir farkla kazanmıştı.