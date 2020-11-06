ABD seçimleri: Trump'ın iddialarına Cumhuriyetçi Parti'den hangi tepkiler geldi?

Trump, seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddialarını bir kez daha dile getirdi ve hukuki süreçler başlatacaklarını söyledi. Trump kampanyası, bu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt henüz ortaya koyabilmiş değil.

ABD'de Salı günü yapılan seçimlerin ardından oy sayımı devam ediyor. Ancak kritik eyaletlerden gelen en son veriler, Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın zafere yakın olduğuna işaret ediyor.

ABD basınında yapılan yorumlarda, bu tepkilerin Trump'ın ekibi ile parti arasındaki uçurumun açılmaya başladığının bir işareti olabileceği belirtiliyor.

Eric Trump attığı Twitter mesajında, "Cumhuriyetçiler nerede! Biraz omurganız olsun. Bu sahtekarlıkla mücadele edin" diye yazdı.

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. partiyi "zayıf" kalmakla eleştirdi. Erkek kardeşi Eric Trump da, partiyi "omurgasızlıkla" suçladı.

Bazı önemli isimler eleştirdiler, bazıları savundu

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri eski başkan adayı Utah Senatörü Mitt Romney ve Maryland Valisi Larry Hogan, Trump'ı demokratik sürece zarar vermekle eleştirmişti.

Ancak Trump'ın oğullarının sert sözlerinin ardından partinin başka önde gelen isimleri Başkan'ı savunan açıklamalar yaptı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Fox News'ta katıldığı programda seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddiayı yineledi.

Graham ayrıca Trump'ın hukuki süreçler için oluşturduğu fona 500 bin dolar bağış yapacağını söyledi.

Senato Adalet Komitesi başkanlığını da yürüten Graham, Pennsylvania'da Seçici Kurul'a gönderilecek delegelere Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu Kongre'nin karar vermesi fikrine soğuk bakmadığını da ifade etti.

Bu yayına katılmadan kısa bir süre önce Graham'ın adı bir Twitter kullanıcısı tarafından sessiz kalan Cumhuriyetçiler arasında geçirilmiş ve bu mesaja Donald Trump Jr., "Kimse şaşırmadı" yanıtını vermişti.

Trump'a destek vermek için Fox News'a katılan bir diğer siyasetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Demokratların seçimi çalmaya çalıştığı yönündeki temelsiz iddiayı yineledi.