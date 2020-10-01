ABD seçimlerinde oy kullanan kadınlara yapay penis (vibratör) bedava!

Firmanın yöneticisi iş adamı Billy McWilliams bu kampanyayı kadınlara oy kullanmaları için cesaret vermek amacıyla başlattıklarını söyledi.

2 bin 200 adet mavi, kırmızı ve beyaz renkte (ABD bayrağının renkleri) dağıtılacak olan vibratörler 'büyük Amerikan orgazmı' isimli etkinlikte ABD'li kadınlara dağıtılacak.

ABD'de 3 kasım'da gerçekleşecek başkanlık yarışında oy kullanan kadınlar bu vibratörleri ücretsiz almaya hak kazanacak.

McWilliams kampanyaya ilişkin demokratlardan ya da cumhuriyetçilerden yana olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; Bu bir cumhuriyetçi ya da demokrat orgazmı değil bu Amerikan orgazmı. Bizi bir araya getirecek orgazm.'

Piyasa değeri yaklaşık 13 dolar olan vibratörleri küçük ama kuvvetli olarak niteleyen firma yöneticisi pille çalıştığını belirtti.



