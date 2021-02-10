ABD Senatosu eski başkan Donald Trump’ın azil girişiminin anayasaya uygun olduğunu karar verdi

İlk olarak temsilciler meclisi yetkilisi Jamie Raskin’in söz aldığı tartışmada, Raskin Biden’ın kabul oylaması sırasında çıkan olaylara ve Trump’ın o dönem yaptığı konuşmalara dair video gösterdi. Raskin “Eğer bu görevden almayı gerektiren bir suç değilse bundan daha büyük bunu gerektiren bir suçta yoktur” dedi

TRUMP'IN TEKRAR ADAY OLMASINI ENGELLEMEKLE SUÇLADI

Trump’ın savunma ekibi ise yargılamayı Anayasaya aykırı olmakla suçladı. Trump’ın ayaklananları kışkırtmadığını söyleyen Avukat Bruce Castor, Trump’ın konuşmasının Anayasa’nın birinci maddesi tarafından korunduğunu söyledi. Castor’un ardından konuşan Avukat Davd Schoen ise demokratları görevden alma sürecini bir silah olarak kullanmak ve Trump’ın tekrar aday olmasını engellemek amacı ile dava açmak ile suçladı.

YARGILAMA ANAYASAYA UYGUN

Günün sonunda iddiaları değerlendiren senatörler yargı sürecinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda oylamaya gitti. Salt oy çoğunluğunun karar için yeterli olduğu oylamada Demokrat senatörlerin yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de desteği ile yargılamanın anayasaya uygun olduğu konusunda karar alındı. Yargılamanın devamı konusunda destek veren Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy “Her zaman bu konuya açık fikirle yaklaşacağımı söylemiştim.İki tarafı da tarafsızlık ile dinleyeceğim” dedi.

Senatodan çıkan bu karar ile birlikte önümüzdeki iki gün içerisinde yargılamada iddia makamı olan Temsilciler Meclisi Yargılama Yöneticileri ve Trump’ın savunma ekibi ayrı ayrı 16 saat konuşma hakkına sahipler. Önce iddia makamı ardından da savunma ekibi söz alacak. (AA)

