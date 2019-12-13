HABER

ABD Senatosu Trump'ın Moskova Büyükelçi adayı Sullivan'ı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, yapılan oylamada 22'ye karşı 70 oyla seçildi - Boşalan dışişleri bakan yardımcılığına ise ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'ın geçeceği belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Moskova Büyükelçiliği için gösterdiği Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın adaylığını onayladı.

Senatoda yapılan oylamada 22'ye karşı 70 "evet" oyu alan Sullivan, ABD'nin Moskova Büyükelçisi seçildi.

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın, Utah valiliği için seçim çalışmaları sebebiyle görevinden istifa etmesinin ardından Trump tarafından aday gösterilen Sullivan, daha önceki Cumhuriyetçi yönetimlerde yaptığı aktif çalışmalarla biliniyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda büyükelçilik pozisyonuna ilişkin soruları yanıtlayan Sullivan, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu ifade etmişti.

Sullivan ayrıca, Washington ve Moskova arasında Ukrayna, Suriye, İran ve Orta Doğu gibi birçok konuda fikir ayrılıklarının bulunduğunun farkında olduğunu belirtmiş, bu konuda ABD'nin çıkarları adına elinden geleni yapacağını vurgulamıştı.

Öte yandan, Sullivan'ın ayrılmasıyla boşalan dışişleri bakan yardımcılığına, dış politika tecrübesiyle tanınan ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'ın geçeceği belirtildi.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Bingöl’de kar yağışı etkili oluyorBingöl’de kar yağışı etkili oluyor
İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralıİki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.