ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri McConnell'den flaş karar!

McConnel, görevinden çekileceği bilgisini Senato salonundaki konuşmasında vererek "Hayatın en az takdir edilen yeteneklerinden biri, hayatın bir sonraki bölümüne geçme zamanının geldiğini bilmektir. Bu yüzden bugün karşınızda bunun Senatodaki Cumhuriyetçi lider olarak son dönemim olacağını söylüyorum." dedi. Şu an hiçbir yere gitmediğini belirten McConnell, kasımda yerine yeni biri seçilene kadar görevine devam edeceğini kaydetti.

EN UZUN SÜRE LİDERLİK YAPAN İSİM!

Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü McConnell, ABD Senatosunda Cumhuriyetçilere en uzun süre liderlik eden isim olarak biliniyor.

Geçen hafta 82 yaşına giren McConnell, geçen yıl en az iki ayrı basın toplantısında bir süreliğine donup kalması nedeniyle gündeme gelmiş, sağlık durumu, Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Senato Cumhuriyetçi grubunun 2007'den bu yana lideri olan McConnell, Mart 2023'te Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





