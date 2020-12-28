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ABD şimdi de SMIC’i engelleyecek

28.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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ABD şimdi de SMIC’i engelleyecek

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei şimdi de ABD’nin SMIC engeliyle karşı karşıya. Bakalım bu engel nasıl aşılacak?

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Huawei, yine bir ABD engeli ile karşı karşıya. 2020 yılında ABD tarafından pek çok ambargoya tabi tutulan Çinli üreticinin eli kolu bağlanmış durumda.

Bilindiği üzere Huawei her ne kadar kendi yonga setini geliştiriyor olsa da bunların üretimi TSMC tarafından gerçekleştiriliyor.

ABD son olarak TSMC’nin Huawei ile olan ilişkisini de bitirmişti. Bunun üzerinde Çin’in en büyük yonga seti üreticisi SMIC’e dönüş yapan Huawei’nin karşısına yine ABD çıktı.

Halihazırda Çin’in en büyük yonga seti üreticisi SMIC diyebiliriz. Fakat SMIC’in bile en ileri teknolojisi 14nm’lik yonga setlerini üretmeye yetmiyor.

SMIC bu teknolojiyi geliştirmek için kolları sıvamıştı ki karşısında ABD’yi buldu. ABD hükümeti SMIC’i de kara listeye dahil etti. Peki bu ne anlama geliyor?

SMIC İÇİN LİSANS ŞARTI

Kısaca özetlemek gerekirse SMIC de artık ABD merkezli şirketlerle ticaret yapabilmek için lisans almak zorunda kalacak. Eğer lisans verilmezse SMIC de ABD merkezli şirketlerle ticari ilişkiler yürütemeyecek.

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Görünen o ki ABD şimdi de Huawei’yi kendi yonga seti üretim merkezini kurmaya zorluyor. Fakat bu merkezi kurmak, tüm bileşenleri temin etmek düşünüldüğü kadar kolay değil. Huawei elbette bu engeli de aşabilir.

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