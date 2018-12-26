ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza biriminden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki erkek çocuk, New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…

Soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konulan çocuk, ilaç verilerek taburcu edildi.

Günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikâyeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuk kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölen küçük çocuğun cenazesinden bir kare.

Babası ile Meksika sınırından ABD tarafına geçtiği sırada yakalanan Guetemalalı 7 yaşındaki Jakelin Amei Caal, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretindeyken 8 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Bu ölüm, üzerinden haftalar geçtikten sonra ABD’li yetkililer tarafından açıklandı.

Bedeni ülkesi Guatemala’ya yeni ulaştırılan Caal'ın cenaze töreni de nihayet yapıldı.

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

BM, Caal'ın ölümünden derin endişe duyulduğunu bildirmişti.

Guetemala hükümeti de ABD'ye nota vermişti.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.