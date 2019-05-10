HABER

ABD Somali'deki DEAŞ kamplarını vurdu: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

DEAŞ kamplarına yönelik hava saldırısında 17 örgüt üyesi öldürüldü

ADDİS ABABA (AA) - ABD'nin, Somali'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik son üç günde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Golis Dağları bölgesinde kamp kuran DEAŞ militanlarına hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, 8 Mayıs’da düzenlenen hava saldırısında 13, 9 Mayıs’taki bombalamada ise 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonların Somali hükümeti ile ortaklaşa yürütüldüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir sivil can kaybı ve yaralanma hadisesinin yaşanmadığı kaydedildi.

Somali’de geçen yıldan bu yana Eş-Şebab’a yönelik hava saldırılarını artıran ABD, son bir ayda DEAŞ’a yönelik dördüncü saldırısını gerçekleştirdi.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Tuzla'da kullanılmayan binada yangınTuzla'da kullanılmayan binada yangın
Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul ettiAli Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ hava saldırısı Somali

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.