ABD soruşturması: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ölümünden muhtemelen İsrail ordusu sorumlu ama kesin sonuca varılamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail'in Batı Şeria'daki bir operasyonunda öldürülmesiyle ilgili yürütülen bağımsız soruşturmada, gazetecinin ölümüne "muhtemelen İsrail ordusunun açtığı ateşin" yol açmış olabileceğini; ancak kurşunun kaynağının "kesin olarak belirlenemediğini" belirtti.

Soruşturma kapsamında yapılan ayrıntılı adli analizin ardından, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin ölümüne yol açan kurşunun kaynağının "kesin olarak belirlenemediği," ancak "muhtemelen" İsrail ordusunun açtığı ateşin buna yol açmış olabileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamada, bunun kasıtlı olduğuna inanmayı gerektirecek bir neden bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Balistik uzmanlar, kurşunun ağır hasar gördüğü ve bunun da net bir sonuca varmayı engellediğini belirledi" denildi.

51 yaşındaki Ebu Akile, üzerinde 'Basın' yazılı yelek olduğu halde 11 Mayıs'ta vurulduğunda İsrail'in Cenin'e yönelik operasyonunu haberleştiriyordu.

Katar merkezli Al Jazeera, Ebu Akile'nin İsrailli askerler tarafından "kasten" ve "soğukkanlı bir şekilde" öldürüldüğünü savunmuştu.

İsrailli yetkililer ise uluslararası arenadan gelen suçlamaları reddetmiş, dönemin başbakanı Naftali Bennett, Ebu Akile'yi öldüren kurşununun Filistinliler tarafından sıkılmış olabileceğini savunmuştu.

Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

ABD Güvenlik Koordinatörü, İsrail ve Filistin Yönetimi tarafından yapılan soruşturmaları özetleyerek, Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail askerlerinin bulunduğu yerden açılan ateş sonucu öldüğü, ancak bunun kasti olduğuna dair bir neden bulunmadığı sonucuna vardı.

İsrail ordusu, Ebu Akile'ye ateş edilmesiyle ilgili incelemelere devam edeceğini belirtti. Bu konuda cezai bir soruşturma başlatıp başlatmama kararının, operasyonel incelemenin sonucuna bağlı olarak alınacağı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi Veysel Ebu Yusuf, ABD'yi İsrail'i korumakla suçladı.

Ebu Yusuf, "Gerçek belli ama ABD yönetimi bunu ilan etmede oyalanıyor" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yaptığı araştırmada, Şirin Ebu Akile'yi Filistinlilerin değil, İsrail güçlerinin öldürdüğü sonucuna varılmıştı.

