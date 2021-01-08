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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'a yönelik önlemleri görüştü

08.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'a yönelik önlemleri görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

ABD Kongresi'nin Trump'ı destekleyen göstericilerce basılması üzerine çıkan siyasi kriz devam ediyor.

Trump'ın Anayasanın 25'inci maddesi gereğince görevden alınmasını isteyen Pelosi, bu kez Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı.

Pelosi, mektubunda, Senatodaki Demokrat lider Chuck Schumer ve kendisinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i aradığını, ondan Trump'ı görevden alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.

"DENGESİZ BİR BAŞKANIN NÜKLEER SALDIRI BAŞLATMASINI ENGELLEMEK İÇİN MEVCUT TEDBİRLERİ ELE ALDIK"

Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile dengesiz bir başkanın bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."

Pentagon'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

(AA)

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