ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bilgisayarını çaldığı iddia edilen kişi gözaltında: 'Rus istihbaratına satacaktı'

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına katılanların onlarcası polis tarafından teşhis edilerek gözaltına alındı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), törende görev yapacak Ulusal Muhafızların sicillerini tek inceledi.

FBI, yemin töreni sırasında silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulunmuştu.

Normal olarak yemin törenini izleyecek on binlerce kişinin toplandığı alan, istihbarat örgütlerinin talebi üzerine bu kez halka kapatıldı.