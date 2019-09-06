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ABD TİCARET BAKANI WİLBUR ROSS İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

     Amerika Birleşik Devleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Amerika Birleşik Devleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. ABD'li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina'dan İstanbul'a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde kendisini bekleyen araçla ayrıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Konuk Bakan'ın temaslarının İstanbul ayağında başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'li Wilbur Ross, 9 Eylül'de Ankara'ya geçmesi planlanıyor. ABD'li Bakan'ın burada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşmesi bekleniyor.

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