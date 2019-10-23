HABER

ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

ABD, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Bakan Varank: Kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğizBakan Varank: Kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz
 Bıçaklı saldırıda ölen Genç Milli futbolcu Mert son yolculuğuna uğurlandı  Bıçaklı saldırıda ölen Genç Milli futbolcu Mert son yolculuğuna uğurlandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Türkiye imamının kızı yakalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

Şehitler için yaptırıldı! Bugün açıldı

2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

2020'de başlayacak! Orduya 'ASİP' geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.