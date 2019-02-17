HABER

ABD uçakları Venezuela sınırında

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Venezuela'ya insani yardım malzemeleri taşıdığı iddia edildn ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta kentine ulaştı.

ABD uçakları Venezuela sınırında

ABD uluslararası yardım kurumu USAID'in Direktörü Mark Green, Florida eyaletindeki Homestead Hava Üssü'nden kalkan 3 "Boeing C-17" tipi askeri kargo uçağının Cucuta şehrine vardığını bildirdi.

GIDA TAŞIDIĞI DUYURULDU

Uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden Green, "Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha fazla yardım yolda." dedi.

Siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'yı terk eden çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Cucuta'ya daha önce sivil uçaklarla yardım malzemeleri taşınmıştı. Söz konusu yardım, askeri uçaklarla taşınan ilk insani yardım oldu.

ABD'nin bu adımı, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan Washington yönetiminin, görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve sosyalist hükümeti üzerindeki baskıyı arttırma çabası olarak yorumlanıyor.

Maduro yönetimi, yabancı yardımların ülkeye girişini bloke ederken muhalifler, insani yardım meselesini hükümete karşı koz olarak kullanmaya çalışıyor.

MADURO: "PARAMIZI ÇALIYOR SONRA 'ALIN BU KIRINTILARLA İDARE EDİN' DİYORLAR"

Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin insani yardım hamlelerini eleştirmiş, "Hem bizim hükmümüzü kesip paramızı çalıyorlar, sonra da 'Alın bu kırıntılarla idare edin.' diye bunu küresel şova çeviriyorlar. Biz tüm onurumuzla bu küresel şova 'Hayır!' diyoruz. Venezuela'ya yardım etmek isteyen herkese açığız ama ihtiyacımız olan her şeyi alacak gücümüz var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, Maduro hükümetinin yurt dışı varlıklarını yönetmesini ve kendi gıda yardım programını yürütmesini zora sokuyor. Washington yönetimi, daha önce Venezuela devletinin ABD'deki, aralarında petrol şirketi Citgo'nun da olduğu varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermiş ve Maduro'nun kontrolündeki kurumların para transferlerine yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Gıda ürünlerindeki E numaraları ne anlama geliyor?Gıda ürünlerindeki E numaraları ne anlama geliyor?
Sağlık teknolojisinde yeni dönem: Akıllı telefonlarSağlık teknolojisinde yeni dönem: Akıllı telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela abd savaş uçakları

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

Çin'den 'Komünist' cep telefonu uygulaması

Çin'den 'Komünist' cep telefonu uygulaması

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Trump'a bir darbe de Nauert'ten! Adaylıktan çekildi!

Trump'ın isteğini reddetti! Nauert'ten bomba karar!

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Gece kulübünü kana buladılar: Çok sayıda ölü var!

Donald Trump'a büyük şok! Savcı, en yakınındaki ismi sorguladı!

Trump'a büyük şok! En yakınındaki isim sorgulandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.