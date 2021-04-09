ABD Ulusal İstihbarat Konseyi Raporu'nda Türkiye ile ilgili neler var?

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı.

1997'den bu yana dört yılda bir hazırlanan ve bu yıl yedincisi yayımlanan raporda, gelecek 20 yıllık süreçte ABD'yi etkileyebilecek küresel stratejik gelişmelerle ilgili tahminler yer alıyor.

Raporda Türkiye ile ilgili neler söyleniyor?

Raporda, "Bazı ülkelerde milliyetçiliğin güç kazandığı, bazılarında dışlayıcı milliyetçilik kavramlarının öne çıktığı" belirtiliyor. Bu ülkeleri sıralarken Türkiye de dahil ediliyor:

"Bazı hükümetler dini ve etnik temaları, dış politika hedefleri için yabancı halkların desteğini almak için kullandı. Türkiye'nin Avrupa'daki etkisini artırmak için kıtadaki Türk diasporasını mobilize etme çabası da liderlerin kimlikleri bu şekilde kullanma çabasına örnek gösterilebilir."

Artık bölgesel rekabetlerin arttığına yer verilen rapor, İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu yarışa katıldığına, iki kutuplu yapıdan çok kutuplu dünya düzenine geçilirken bölgede oluşan boşluğu bu ülkelerin doldurmaya çalıştığına değiniyor: