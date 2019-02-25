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ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

ABD merkezli bilim savunma kuruluşu The Union of Concerned Scientists verilerine göre 830 uydu ile ABD en fazla uyduya sahip ülke oldu. Çin 280 uydu ile ikinci sırada yer alırken, onun takipçisi Rusya'nın 147 uydusu bulunuyor. Bu sonuçla ABD iki ülkenin toplam uydu sayısını ikiye katladı.

Süper güçlerin uzay yarışı devam ediyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump bu konuda önemli bir adım atarak ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için talimat vermiş, Uzay Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'nden ayrı ama ona eşdeğer olacağını dile getirmişti.

Süper güçlerin uzay yarışını ABD yendi

Askeri faaliyetlerin uzayda gerçekleşen her şeyin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirten ABD merkezli bilim savunma kuruluşu The Union of Concerned Scientists, bunun yerine mekânın aslında insanların ulusal çıkarların ötesinde birlikte çalıştığı bir yer olduğunu iddia etti.
Ayrıca grubun veritabanındaki verilerin bu talebi desteklediği ifade edildi.
Aktif olarak listelenen bin 957 uydudan yalnızca 302'si askeri kullanım amaçlı iken, ABD 830 uydu ile uzayda en fazla uyduya sahip ülke konumunda.

İŞTE UZAYDA EN FAZLA UYDUYA SAHİP ÜLKELER

İŞTE UZAYDA EN FAZLA UYDUYA SAHİP ÜLKELER
1 - ABD - 830
2- Çin - 280
3- Rusya - 147
4- Çok uluslu - 145
5- Japonya - 75
6- Birleşik Krallık - 54
7- Hindistan - 54
8- Kanada - 37
9-Lüksemburg - 33
10- Almanya - 29
11- İspanya - 17
12- Arjantin - 14 Diğer - 242

UYDULARIN EN YAYGIN KULLANIM ALANLARI

UYDULARIN EN YAYGIN KULLANIM ALANLARI
Ticari kullanım - 846
Devlet kullanımı - 385
Askeri kullanım - 302
Karma kullanım - 279
Sivil kullanım - 145 (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
ABD uydu çin

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