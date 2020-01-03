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  4. ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!

ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin çağrısı üzerine petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk ettiğini, diğer personelin ise görevini sürdürdüğünü duyurdu.

ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!

Bakanlık, yazılı açıklamasında, ABD vatandaşlarının ülkelerinin çağrısı üzerine petrol sahalarından çıkmaya başladığını ancak bunun kuyulardaki petrol üretimi ve ihracatını etkilemediğini bildirdi.

Ayrıca, yerel basında yer alan ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularında çalışan tüm yabancı personelin Irak'ı terk ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ABD vatandaş

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