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"ABD ve Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul: - "Yöneticilerimizin basiretli tutumu sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir kazanım elde etti. Hem ABD hem de Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yöneticilerin basiretli tutumu sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kazanım elde ettiğini belirterek "Hem ABD hem de Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı." dedi.

Tonbul, Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin zor şartlardan geçtiğini söyledi. Herkesin gözünün olduğu bir ülkede yaşadıklarını ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Yöneticilerimizin basiretli tutumu sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir kazanım elde etti. Hem ABD hem de Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı. Ülkemizde misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyelinin evlerine, yurtlarına dönmesi söz konusu olacak inşallah. Memur-Sen olarak yapılan her türlü millet menfaati olan şeylere destek veriyoruz. PKK terörüne karşı eylem sürdüren Diyarbakır'daki anneler var. O anneleri ziyaret ettik, onların dertlerini paylaştık. Desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah onlar da tez zamanda çocuklarına kavuşurlar."

Tonbul, yerli ve milli kaynaklara acilen dönülmesi gerektiğini anlatarak "Siz kendi makinenizi, silahınızı, enerjinizi üretmezseniz birileri size sürekli bir ambargo, bir tehdit söz konusu. Türkiye şükür bunları aştı. Savunma sanayi çok önemli. Bu savunma sanayinin geliştirilmesi lazım. Şükür bugün yüzde 65-70 milli kaynaklarımıza döndük." dedi.

Bir gazetecinin, sendika başkanlarının genel merkez ve şube düzeyinde yüksek maaş aldıkları yönünde iddiaları hatırlatması üzerine Tonbul, şunları söyledi:

"Sendikamızda sadece genel kurulun uygun görmüş olduğu ücreti alıyoruz. Bunun haricinde herhangi bir harcırah, yolluk veya bunun gibi bir ödemelerimiz yoktur. Bunların tamamı sendikacılığı ve sendikaları halk nezdinde küçük düşürmek veya onları tartışmaya açmak, yıpratmak maksatlı yapılan şeyler."

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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkan Zonguldak

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