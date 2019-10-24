"ABD ve Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yöneticilerin basiretli tutumu sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kazanım elde ettiğini belirterek "Hem ABD hem de Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı." dedi.

Tonbul, Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin zor şartlardan geçtiğini söyledi. Herkesin gözünün olduğu bir ülkede yaşadıklarını ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Yöneticilerimizin basiretli tutumu sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir kazanım elde etti. Hem ABD hem de Rusya nezdinde Türkiye'nin prestiji daha da arttı. Ülkemizde misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyelinin evlerine, yurtlarına dönmesi söz konusu olacak inşallah. Memur-Sen olarak yapılan her türlü millet menfaati olan şeylere destek veriyoruz. PKK terörüne karşı eylem sürdüren Diyarbakır'daki anneler var. O anneleri ziyaret ettik, onların dertlerini paylaştık. Desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah onlar da tez zamanda çocuklarına kavuşurlar."